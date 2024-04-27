В Харьковской области произошли взрывы

Взрывы произошли в Харьковской области Украины. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Подробностей не приводится.

В настоящее время в регионе звучат сирены.

Утром 27 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские Вооруженные силы ударили по зданию психиатрической больницы в Харькове, где расквартировались военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Накануне министерство обороны РФ сообщило, что российские войска поразили личный состав и технику бригады ВСУ на железнодорожной станции погрузки в районе Балаклеи в Харьковской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.