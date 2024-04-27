В Барнауле ребенок полгода жил с монетами в пищеводе

В детской больнице Барнаула врачи спасли семилетнего мальчика, который проглотил несколько монет. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Семилетний мальчик был доставлен в детскую больницу 26 апреля, в ходе обследования медики обнаружили в пищеводе ребенка инородные тела. Маленький пациент рассказал, что около полугода назад он проглотил три 50-копеечные монеты.

За несколько месяцев монеты слиплись и встали в пищеводе друг за другом, ребенок длительное время не испытывал болезненных ощущений и не жаловался на здоровье. Врачам-эндоскопистам удалось извлечь инородные тела, не задев стенки пищевода. Сейчас состояние мальчика не вызывает у медиков опасений.

До этого сообщалось, что в Подмосковье годовалый ребенок попал в больницу после того, как вдохнул инородный предмет. Родители обратились к медикам после того, как у ребенка появились хрипы и высокая температура. По словам старших членов семьи, мальчик вдохнул стик от айкоса.

Ранее врачи удалили из желудка ребенка инородное тело из пластика, бумаги и ниток.