В Кущевском районе Кубани прокомментировали атаки БПЛА

Глава Кущевского района Краснодарского края Илья Гузев сообщил в Telegram-канале, что в результате ночной атаки украинских беспилотников по региону гражданская инфраструктура не была повреждена.

Гузев отметил, что в мессенджерах появились сообщения о громких звуках и возгораниях на территории муниципалитета в ночное время.

«Вооруженные силы РФ сработали оперативно и слаженно, попытка террористической атаки на территории района пресечена. Разрушений среди гражданской инфраструктуры и пострадавших нет», — написал глава Кущевского района.

До этого губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщал, что более десяти украинских беспилотников были подавлены над Краснодарским краем ночью 27 апреля.

Позднее стало известно, что в Славянске-на-Кубани нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) частично приостановил работу после попытки атаки беспилотными летательными аппаратами со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее на Кубани после налета беспилотников ВСУ была повреждена ректификационная колонна.