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Россиянин сделал предложение своей возлюбленной, инсценировав вооруженное нападение

Екатеринбуржец устроил инсценировку нападения ради предложения руки и сердца

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Unsplash

В Екатеринбурге мужчина сделал предложение руки и сердца, инсценировав вооруженный конфликт. Об этом написало издание Е1.

Все произошло 24 апреля на трассе возле микрорайона Компрессорный. Судя по видео, записанному очевидцем, к двум стоящим на обочине машинам подъехали два автомобиля, из которых появились люди в черном. При себе у них были предметы, похожие на огнестрельное оружие.

Прозвучали выстрелы, и бандиты в масках принялись избивать вышедших на улицу пассажиров, уложив их на землю. Затем вооруженные мужчины вывели из салона двух девушек, у одной из которых началась истерика. Она плакала и закрывала лицо руками, и вскоре потасовка закончилась.

Один из нападавших достал кольцо и преподнес его девушке под аплодисменты своих друзей, она приняла его предложение.

«Это идея моего друга. Девушка была в шоке. Другая вообще заплакала. Мы специально выбрали место не в городе, чтобы не потревожить мирных автомобилистов. На видео видно, что в руках петарды. А автоматы страйкбольные», — пояснил журналистам участник розыгрыша.

Ранее мексиканец сделал предложение девушке перед многотысячным стадионом, но получил отказ.

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