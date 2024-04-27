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Аэропорт Внуково частично эвакуировали из-за угрозы взрыва

Один этаж аэропорта Внуково эвакуировали из-за угрозы взрыва

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Shutterstock

Один из этажей аэропорта Внуково эвакуирован из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Один этаж административного здания эвакуирован, идет проверка», — сообщил источник.

Уточняется, что эвакуация проведена на седьмом этаже административного здания. На данный момент сотрудники правоохранительных органов обследуют помещения на наличие взрывчатых веществ.

До этого в аэропорту Внуково в службу авиационной безопасности (САБ) прибыла проверка после того, как на закрытую территорию пробрался иностранец.

Гражданин Узбекистана, Санжарбек Уринов, у которого не было ни пропуска, ни формы, проник в зону предполетного оформления экипажей, где пилоты и бортпроводники отдыхают между рейсами. Иностранца задержали сотрудники полиции. Мужчина пояснил, что случайно проник в запретную зону и сам не понял, почему его не остановили.

Ранее в аэропорту Алма-Аты обнаружили пилота под наркотиками.

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