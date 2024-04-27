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НПЗ в Краснодарском крае приостановил работу после атаки БПЛА

НПЗ в Славянске-на-Кубани частично приостановил работу после атаки дронов

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) частично приостановил работу после попытки атаки беспилотными летательными аппаратами со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуарда Труднева.

По его словам, «ровно 10 беспилотников прилетели именно в завод». Труднев отметил, что на месте был сильный пожар, работа завода частично остановлена.

«Возможно наличие скрытых повреждений», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в интернете было опубликовано видео, которое, как утверждается, сделано на месте взрыва в Славянске-на-Кубани. При этом, официального подтверждения подлинности видео пока нет. На видео слышны звуки и виден полыхающий объект.

До этого министерство обороны России сообщило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) России за ночь перехватили 68 беспилотных летательных аппаратов над Краснодарским краем и Крымом.

Ранее на Кубани после налета беспилотников ВСУ была повреждена ректификационная колонна.

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