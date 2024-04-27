Экс-советник Меркель призвал Шольца пересмотреть позицию по отправке Taurus ВСУ

Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу следует пересмотреть свою позицию относительно отправки дальнобойных ракет Taurus Украине в контексте решения США передать Киеву аналогичные ракеты ATACMS. Об этом заявил глава Мюнхенской конференции по вопросам безопасност, экс-советник бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель Кристоф Хойсген в беседе с ARD.

«В этом контексте (отправки ATACMS на Украину – прим. ред.) решение канцлера не поставлять ракеты Taurus Украине становится все более непонятным», — считает Хойсген.

До этого бывший сотрудник министерства обороны ФРГ и советник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге предложил тайно передать ракеты Taurus Украине.

31 марта глава немецкого представительства компании – производителя ракет MBDA Томас Готтшильд сообщил, что выпуск крылатых ракет Taurus в ФРГ приостановлен из-за отсутствия новых заказов от правительства.

Ранее в ФРГ заявили, что ВСУ могли бы использовать Taurus без немецких инструкторов.