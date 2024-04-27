Названа лучшая картина ММКФ-2024

Художественный фильм «Стыд» режиссера Мигеля Сальгадо завоевал гран-при основного конкурса Московского международного кинофестиваля. Об этом сообщает aif.ru.

Режиссер мексиканско-катарской ленты получил статуэтку «Золотой Святой Георгий» лично.

«И мы продолжаем смотреть кино, пусть кино победит», — заявил Сальгадо, получая приз.

Исполнитель главной роли в картине Хуан Рамон Лопес получил награду как лучший актер, также «Стыд» удостоен награды жюри российской кинокритики «за яркий пример профессионального взгляда на возрождение человеческого духа»

Накануне программный директор ММКФ Иван Кудрявцев признался, что зарубежные деятели культуры, которые планировали посетить кинофестиваль в России, столкнулись с шантажом и угрозами на родине.

«Культуру пытаются превратить в оружие. Эти попытки, понятно, что тщетны. Люди все равно доезжают, кино свое показывают и порой даже возвращаются уже в другом качестве в свою страну... Что-то их все-таки сюда тянет», — подчеркнул он.

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