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В Приморье мужчина избил битой соседей и проколол колеса во дворе припаркованной машины

В Приморском крае буйный мужчина напал на соседей и попал на видео

В Приморском крае мужчина напал с битой на соседей из-за замечания в свой адрес. Видео нападения опубликовал Telegram-канал NEWS.VL.

Инцидент произошел во дворе дома №10 на улице Набережной в Дальнегорске. Судя по записи, женщина пыталась поговорить с агрессивным соседом, державшим в руках бейсбольную биту, но в какой-то момент он ткнул ее оружием в грудь и стал бить по рукам. Пострадавшая отбежала в сторону, а на злоумышленника набросился ее партнер. Ему не удалось усмирить нападавшего, который продолжил ходить кругами за жертвой.

Женщина и мужчина получили ушибы, им оказали необходимую медпомощь. Местные жители говорят, что мужчина с битой уже сломал видеокамеру и проколол колеса автомобиля, припаркованного у подъезда. Перед попавшим на видео инцидентом между ним и соседями уже случилась потасовка с использованием перцового баллончика и других подручных средств.

Известно, что полиция уже начала проверку, а подозреваемого в нанесении травм и имущественного ущерба задержали.

Ранее семья из Ростова-на-Дону пожаловалась на соседа, агрессию которого вынуждена терпеть годами.

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