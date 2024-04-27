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Эксперт рассказал, почему власти Молдавии давят на Гуцул

Эксперт Офицеров-Бельский: Гуцул мешает Молдавии объединиться с Румынией

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Максим Блинов/РИА Новости

Руководство Молдавии оказывает давление на главу Гагаузии Евгению Гуцул, так как она мешает стратегии государства по объединению с Румынией. Автономия является в этом смысле проблемой для властей Молдавии, кроме того, Гуцул активно взаимодействует с молдавским оппозиционным политиком Иланом Шором, выступающим за восстановление интеграционных связей с РФ. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

«Она является главой Гагаузии. С этой точки зрения сама автономия является для Кишинева проблемой, поскольку мешает планам объединения с Румынией», — отметил эксперт.

По мнению Офицерова-Бельского, любая автономия в рамках Молдавии будет мешать проевропейской правящей партии страны вести курс на интеграцию с Румынией.

До этого Гуцул рассказала, что Европейский союз навязывает Молдавии пропаганду сексуальных меньшинств и ювенальную юстицию — такие условия стоят перед республикой для вступления в сообщество.

Ранее глава Гагаузии призвала главу МВД Молдавии уйти в отставку.

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