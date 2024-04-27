В Ивано-Франковской области Украины поражена ТЭС

Координатор пророссийского подполья на контролируемых Киевом территориях Сергей Лебедев рассказал, что ВС РФ ударили по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

Эта ТЭС является одной из крупнейших на Украине.

Также Лебедев сообщил о прилете по Ладыжинской ТЭЦ в Винницкой области и Криворожской ТЭЦ.

«Возможно, взрыв оборудования. <..> Везде была работа ПВО, так что прилет, вероятно, был не такой хороший, как рассчитывали», — прокомментировал поступившие сообщения Лебедев.

Отмечается, что все эти объекты принадлежат ДТЭК и украинскому бизнесмену Ринату Ахметову.

До этого ДТЭК сообщил о серьезном повреждении четырех теплоэлектростанций на Украине.

Перед началом СВО мощности электрогенерации Украины оценивались в 37 гигаватт, к осени 2023 года они сократились до 18 гигаватт. Весной 2024 года Украина потеряла еще 7 гигаватт мощностей.

11 апреля МО РФ заявило о массированном ударе по объектам ТЭК Украины в ответ на атаки НПЗ. Была безвозвратно разрушена Трипольская АЭС, которая обеспечивала 60% энергоснабжения Киевской области Украины.

22-23 марта серия важных объектов энергетической системы Украины получила крупные повреждения. Самые серьезные последствия повлек удар по Днепропетровской ГЭС – сообщается о повреждении машинного отделения. Также сообщается о повреждении Ладыжинской и Змиевской ТЭС. Всего были повреждены десятки энергетических объектов, в том числе 20 подстанций.

Ранее на Украине заявили об огромных потерях в генерирующих мощностях.