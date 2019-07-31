Умер сын бен Ладена, сообщили СМИ

США получили данные, в которых содержится информация о смерти сына Усамы бен Ладена, экс-главаря террористической организации «Аль-Каида» (организация запрещена в России). Об этом сообщает телеканал NBC.

Отмечается, что данные о том, где умер Хамза бен Ладен, не раскрывались.

Не уточнялась информация и о причинах смерти.

Уточняется, что власти США назначили награду до $1 млн за данные о месте нахождения сына бен Ладена.

Ранее сообщалось, что в Госдепе вычислили местонахождение сына бен Ладена.

«Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 14.02.2003.