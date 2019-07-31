Россия прокомментировала решение комитета сената США по «Северному потоку — 2»

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Министр экономического развития России Максим Орешкин выступает на пленарном заседании... Министр экономического развития России Максим Орешкин выступает на пленарном заседании...
Министр экономического развития России Максим Орешкин выступает на пленарном заседании...
РИА «Новости»

Российские парламентарии прокомментировали голосование американских сенаторов за введение санкций против «Северного потока — 2», сообщает RT.

Депутат Госдумы Юрий Швыткин назвал позицию сенаторов «элементом нездоровой конкуренции». Он пояснил, что решение о введении данных санкций повлияет не только на Россию, но и на другие страны Европы.

«Думаю, что та атмосфера, которая создается путем введения санкций, будет негативно сказываться на самих США», — пояснил Швыткин.

Ранее в Совфеде оценили возможность введения санкций США по «Северному потоку — 2».