Россия прокомментировала решение комитета сената США по «Северному потоку — 2»
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Российские парламентарии прокомментировали голосование американских сенаторов за введение санкций против «Северного потока — 2», сообщает RT.
Депутат Госдумы Юрий Швыткин назвал позицию сенаторов «элементом нездоровой конкуренции». Он пояснил, что решение о введении данных санкций повлияет не только на Россию, но и на другие страны Европы.
«Думаю, что та атмосфера, которая создается путем введения санкций, будет негативно сказываться на самих США», — пояснил Швыткин.
Ранее в Совфеде оценили возможность введения санкций США по «Северному потоку — 2».