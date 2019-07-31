Россия прокомментировала решение комитета сената США по «Северному потоку — 2»

Российские парламентарии прокомментировали голосование американских сенаторов за введение санкций против «Северного потока — 2», сообщает RT.

Депутат Госдумы Юрий Швыткин назвал позицию сенаторов «элементом нездоровой конкуренции». Он пояснил, что решение о введении данных санкций повлияет не только на Россию, но и на другие страны Европы.

«Думаю, что та атмосфера, которая создается путем введения санкций, будет негативно сказываться на самих США», — пояснил Швыткин.

Ранее в Совфеде оценили возможность введения санкций США по «Северному потоку — 2».