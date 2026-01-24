В Европе заявили о «новой реальности», созданной Трампом

Вызывающее поведение президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии показало, что нормы старого мирового порядка отброшены в сторону, а трансатлантическое доверие с Европой – исчезло. Об этом пишет CNN.

По оценке авторов, «Дональду Трампу потребовалось шесть дней, чтобы построить новый мир».

«Это новая реальность, которая была создана. Реальность, которая очень часто бывает нестабильной», — заявил неназваный европейский чиновник, комментируя ситуацию.

Отмечается, что с января 2025 года Трамп обострил и усложнил отношения с Европой, сократил помощь Украине, начал вводить пошлины на товары близких партнеров и «обрушивать на них шквал злобных оскорблений в интернете и лично».

До этого бывший глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что трансатлантические отношения в том виде, в каком их знали десятилетиями, разорваны. Так экс-глава Евросовета оценил притязания США на Гренландию.

Ранее Мерц пообещал защитить Гренландию от России.