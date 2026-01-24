Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

В Европе заявили о «новой реальности», созданной Трампом

CNN: в Европе признали, что Трамп создал новую реальность из-за Гренландии
kovop/Shutterstock/FOTODOM

Вызывающее поведение президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии показало, что нормы старого мирового порядка отброшены в сторону, а трансатлантическое доверие с Европой – исчезло. Об этом пишет CNN.

По оценке авторов, «Дональду Трампу потребовалось шесть дней, чтобы построить новый мир».

«Это новая реальность, которая была создана. Реальность, которая очень часто бывает нестабильной», — заявил неназваный европейский чиновник, комментируя ситуацию.

Отмечается, что с января 2025 года Трамп обострил и усложнил отношения с Европой, сократил помощь Украине, начал вводить пошлины на товары близких партнеров и «обрушивать на них шквал злобных оскорблений в интернете и лично».

До этого бывший глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что трансатлантические отношения в том виде, в каком их знали десятилетиями, разорваны. Так экс-глава Евросовета оценил притязания США на Гренландию.

Ранее Мерц пообещал защитить Гренландию от России.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27697975_rnd_7",
    "video_id": "record::3756d504-04ab-42f2-850f-8bdc7230ed67"
}
 
Теперь вы знаете
Вилка — орудие дьявола: 8 привычных вещей с захватывающей историей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+