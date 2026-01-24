В Абу-Даби возобновились переговоры по Украине

В Абу-Даби возобновились переговоры России и Украины. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

Источник РИА Новости сообщил, что новую встречу закрыли от прессы. Состоится ли пресс-конференция по итогам мероприятия, пока неизвестно.

23 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) состоялась первая встреча трехсторонней рабочей группы РФ, США и Украины по вопросам безопасности. Российскую делегацию на переговорах возглавляет начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков. Как для Москвы, так и для Киева вопрос о принадлежности Донбасса остается принципиально важным. Ожидается, что эта тема будет затронута на встречах в Абу-Даби. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

После завершения первого дня переговоров стороны договорились продолжить обсуждение 24 января. Как писали журналисты RT со ссылкой на Associated Press, участники встречи в ОАЭ обсуждали урегулирование российско-украинского конфликта в «самых разных форматах».

Ранее в Совете Федерации РФ рассказали, кто может сорвать переговоры в ОАЭ.