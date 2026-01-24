Размер шрифта
Войска РФ ударили по местам подготовки операторов дронов ВСУ

ВС РФ поразили места хранения украинских беспилотников дальнего действия
Stringer/dpa/Global Look Press

Российские войска нанесли поражение местам хранения беспилотников дальнего действия и подготовки операторов БПЛА, а также пунктам временной дислокации военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 157-ми районах в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации в Telegram-канале.

Отмечается, что удары наносились при помощи боевых самолетов, ударных беспилотников, ракет и артиллерии.

До этого Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что в Киеве и области был нанесен комбинированный удар по двум ТЭЦ. Кроме того, предварительно, удар был по подстанциям в Белой Церкви, соединяющей столицу с АЭС, и по электростанции «Киевская». В налете участвовали «Искандеры» и огромные сверхзвуковые крылатые ракеты Х-22, которые последний раз использовались для ударов по Украине летом 2022 года.

Ранее Зеленский заявил, что в ночь на 24 января Украина подверглась массированному удару.

