Глава МИД Эстонии захотел заставить Россию «заплатить» за удар по Украине

Глава МИД Эстонии Цахкна: Россия должна заплатить за удар по Украине

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал заставить Россию «заплатить» за массированные удары по территории Украины. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х.

По его словам, реакция союзников Украины на удары ВС РФ должна оставаться «непоколебимой».

«Нам необходимо усилить давление с помощью более жестких санкций и более строгих ограничений в отношении России, одновременно наращивая поддержку Украины. Россия должна заплатить», — написал Цахкна.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ночь на 24 января Вооруженные силы России нанесли массированный удар по территории республики, использовав для этого более 370 беспилотников и 21 ракету разных типов. По его словам, под ударами оказались Киев и область, а также Сумская, Харьковская и Черниговская области.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига также выразил недовольство массированным ударом ВС РФ по территории республики, пока параллельно идут трехсторонние переговоры в Абу-Даби.

