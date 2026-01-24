Новую встречу по Украине в Абу-Даби закрыли от прессы

РИА: присутствия прессы на встрече по Украине в Абу-Даби не предусмотрено

Присутствие представителей СМИ на второй трехсторонней встрече по Украине в Абу-Даби не предусмотрено. Об этом сообщил РИА Новости источник.

По словам собеседника агентства, пока неизвестно, состоится ли пресс-конференция по итогам мероприятия.

До этого RT сообщал, что российская делегация во главе с начальником Главного управления Генерального штаба Игорем Костюковым покинула отель в Абу-Даби перед вторым днем заседания трехсторонней рабочей группы.

Первая трехсторонняя встреча с участием делегаций России, Украины и США началась 23 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Как для Москвы, так и для Киева, вопрос о принадлежности Донбасса является принципиально важным и будет обсуждаться в ходе встречи. Киев также подтвердил, что принадлежность Донбасса будет обсуждаться в ОАЭ. Будут ли переговоры успешными — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе не увидели признаков к компромиссу на переговорах России, Украины и США в Абу-Даби.