СМИ назвали причину смерти режиссера Олейникова

Причиной смерти продюсера и режиссера Олейникова стал оторвавшийся тромб. Об этом ТАСС сообщили в окружении артиста.

Александр Олейников родился 21 октября 1965 года в Москве. Он учился на заочном отделении в институте культуры, но не окончил его. В 1985-м году он пришел на телевидение и работал на таких телеканалах, как МТК, ТВ-6, НТВ, «Россия», ТВЦ, «Первый канал» и других. На ТВ-6 он вел телепередачи «Мон кино», «Моя звезда», «Моя история», «Ваша музыка», а на канале «Россия» руководил в том числе проектами «Доброе утро, Россия!» и «Вести+».

В 1993 году Олейников был секретарем Союза кинематографистов. В начале 2000--х Олейников стал членом Академии российского телевидения.

Значительное внимание Олейников уделял преподаванию и работе со студентами, передавая опыт будущим специалистам телевизионной индустрии. Коллеги отмечали, что вклад Александра Олейникова в развитие отрасли был весомым и заметным.

О смерти Олейникова днем 24 января сообщили СМИ со ссылкой на источники. Продюсер скончался на 61-м году жизни.

