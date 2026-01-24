Источник дал оценку представителям США на переговорах по Украине в ОАЭ

ТАСС: США показывают «достойную выдержку» на встречах по Украине в Абу-Даби

Делегация США, выступающая посредником на переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби, показывает «достойную выдержку». Об этом сообщил ТАСС источник.

«Американцы показывают себя посредниками с достойной выдержкой», — сказал собеседник агентства.

Переговоры возобновились днем 24 января.

23 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) состоялась первая встреча трехсторонней рабочей группы РФ, США и Украины по вопросам безопасности. Российскую делегацию на переговорах возглавляет начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков. Как для Москвы, так и для Киева вопрос о принадлежности Донбасса остается принципиально важным. Ожидается, что эта тема будет затронута на встречах в Абу-Даби. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

