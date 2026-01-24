Лыжница Непряева вышла в четвертьфинал спринта на Кубке мира

Лыжница Непряева квалифицировалась в 1/4 финала спринта на этапе Кубка мира

Российская лыжница Дарья Непряева квалифицировалась в четвертьфинал спринта на этапе Кубка мира в швейцарском Гомсе.

Она преодолела дистанцию за 4:01,2 секунды. В итоговом протоколе Непряева заняла 29-е место, этого хватило для прохода в следующий раунд.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.

18 января Непряева заняла 16-е место в гонке классическим стилем с раздельным стартом на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе. Представительница России преодолела дистанцию за 25:33,3 секунды. Победительницей гонки стала Моа Илар из Швеции, она показала время 24:37,0.

Также в январе российская лыжница на заключительном этапе престижной многодневки «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме финишировала шестой в масс-старте в гору, преодолев дистанцию 10 км за 38:09,6.

Непряева и Савелий Коростелев стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина‑д'Ампеццо. 19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года. Пока участие в ОИ-2026 гарантировали девять спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника.

Ранее Дмитрий Губерниев выразил мнение, что Коростелев и Непряева могут взять медали на Играх-2026.