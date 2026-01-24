Стало известно, какой срок грозит подозреваемой в афере с «похищением» подростка

Размер шрифта
РИА: подозреваемой в похищении подростка в Красноярске грозит до 10 лет колонии 
Девушке, ставшей участницей аферы с якобы похищением подростка в Красноярске, грозит до десяти лет колонии. Об этом РИА Новости рассказали в региональном главке Следственного комитета РФ.

«По статье 159, части 4 ей грозит до десяти лет колонии со штрафом до 1 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

Об исчезновении 14-летнего сына красноярского бизнесмена стало известно 22 января. Его разыскивали полицейские и волонтеры. Позднее появилось видео с камеры наблюдения, на котором видно, как подросток идет вместе с незнакомцем по улице. Мальчика нашли 24 января на съемной квартире вместе с 18-летней девушкой.

По данным правоохранителей, под влиянием мошенников подросток с помощью болгарки вскрыл сейфы родителей и похитил около 3 млн рублей, после чего вместе с девушкой снял квартиру и записал видео с просьбой о помощи. Неизвестные переслали эти кадры его отцу и потребовали выкуп в размере 30 млн руб. Предприниматель уже заявил, что не будет наказывать сына, а намерен восстановить отношения. Подробности — в материале «Газеты. Ru».

Ранее отец пропавшего в Красноярске подростка назвал возможную причину его исчезновения.
 
