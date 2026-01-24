Российские системы ПВО уничтожили более 100 украинских беспилотников за сутки

МО РФ: российские ПВО сбили 137 дронов и четыре снаряда американских HIMARS

Средства противовоздушной обороны России сбили 137 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в зоне СВО. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ в новой сводке.

Кроме того, были сбиты четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства.

По данным военного ведомства, с начала спецоперации российские войска уничтожили более 110 тыс. беспилотников ВСУ и 1650 боевых машин реактивных систем залпового огня (РСЗО).

До этого Минобороны России сообщало о ночном перехвате более 75 украинских беспилотников над семью российскими регионами. Наибольшее число дронов сбили над Ростовской областью.

24 января губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что ночью украинские дроны атаковали два города и три района региона. Он предупредил жителей о сохранении режима беспилотной опасности.

Ранее глава Адыгеи сообщил о повреждении украинскими дронами 30 домов.