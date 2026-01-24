Умер продюсер и соведущий «Вечернего Урганта»

Режиссер, продюсер и телеведущий Александр Олейников скончался на 61-м году жизни. Об этом сообщили ТАСС источники из окружения артиста.

Причиной смерти, по их словам, стал оторвавшийся тромб.

Олейников пришел на телевидение в 20 лет и связал с этой сферой всю дальнейшую карьеру. Он работал над созданием рейтинговых проектов, а его профессиональные качества высоко ценились не только в России, но и за рубежом — режиссера приглашали к сотрудничеству иностранные компании. Несколько лет он провел за границей, однако затем вернулся на родину.

Значительное внимание Олейников уделял преподаванию и работе со студентами, передавая опыт будущим специалистам телевизионной индустрии. В начале 2000-х годов он вошел в состав Академии российского телевидения. Коллеги отмечали, что вклад Александра Олейникова в развитие отрасли был весомым и заметным.

В 2006–2012 годах Олейников был продюсером телеканала ТВЦ. Со 2 сентября по 15 ноября 2013 года вместе с шоуменом Иваном Ургантом вел передачу «Вечерний Ургант» на «Первом канале».

Ранее умерла соучредитель телекомпании REN-TV Ирена Лесневская.