Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Культура

Умер продюсер и соведущий «Вечернего Урганта»

ТАСС: режиссер Александр Олейников скончался на 61-м году жизни
Anatoly Lomohov/Global Look Press

Режиссер, продюсер и телеведущий Александр Олейников скончался на 61-м году жизни. Об этом сообщили ТАСС источники из окружения артиста.

Причиной смерти, по их словам, стал оторвавшийся тромб.

Олейников пришел на телевидение в 20 лет и связал с этой сферой всю дальнейшую карьеру. Он работал над созданием рейтинговых проектов, а его профессиональные качества высоко ценились не только в России, но и за рубежом — режиссера приглашали к сотрудничеству иностранные компании. Несколько лет он провел за границей, однако затем вернулся на родину.

Значительное внимание Олейников уделял преподаванию и работе со студентами, передавая опыт будущим специалистам телевизионной индустрии. В начале 2000-х годов он вошел в состав Академии российского телевидения. Коллеги отмечали, что вклад Александра Олейникова в развитие отрасли был весомым и заметным.

В 2006–2012 годах Олейников был продюсером телеканала ТВЦ. Со 2 сентября по 15 ноября 2013 года вместе с шоуменом Иваном Ургантом вел передачу «Вечерний Ургант» на «Первом канале».

Ранее умерла соучредитель телекомпании REN-TV Ирена Лесневская.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27697939_rnd_2",
    "video_id": "record::b27b0b5b-af1d-4d79-91f1-ac704f5c334f"
}
 
Теперь вы знаете
Вилка — орудие дьявола: 8 привычных вещей с захватывающей историей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+