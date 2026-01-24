Число погибших в результате взрыва гранаты в учебном центре МВД увеличилось

112: еще одна пострадавшая скончалась после взрыва гранаты в центре МВД в Коми

В Коми скончалась еще одна пострадавшая в результате взрыва светошумовой гранаты в учебном центре МВД Сыктывкаре. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на собственные источники.

15 января в центре профессиональной подготовки МВД РФ в Сыктывкаре произошел взрыв светошумовой гранаты. В региональном министерстве внутренних дел рассказали, что все произошло во время учебных занятий с личным составом. После взрыва загорелась крыша здания. В результате пострадали курсанты, одного человека спасти не удалось.

В министерстве здравоохранения Республики Коми рассказали, что состояние девяти пострадавших в результате инцидента в Сыктывкаре оценивается как крайне тяжелое или тяжелое.

Позднее начальника учебного центра Антона Дашевского взяли под стражу после ЧП с гранатой. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело возбуждено по статье о превышении должностных полномочий, совершенном группой лиц по предварительному сговору и повлекшем тяжкие последствия.

Ранее преподавателя центра МВД в Коми отправили под домашний арест после взрыва.