Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

Москвичка призналась в убийстве малолетнего сына

Прокуратура: жительница Москвы призналась, что утопила сына в ванной
Прокуратура Москвы

В Москве расследуют гибель пятилетнего мальчика, тело которого нашли в квартире жилого дома на Братеевской улице. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

По предварительной информации, на теле ребенка нашли признаки механической асфиксии, характерные для утопления в воде. Сама мать ребенка призналась, что именно она душила сына. Первым делом 45-летнюю женщину планируют направить на психолого-психиатрическую экспертизу.

По данному инциденту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

До этого в Усть-Илимске возбудили уголовное дело об убийстве двух малолетних детей, в совершении преступления подозревается их отец, мужчина свел счеты с жизнью. В квартире дома на проспекте Карла Маркса были обнаружены тела детей 6 и 8 лет с признаками насильственной смерти. По данным следствия, подозреваемым в совершении преступления оказался их 33-летний отец, после совершения преступления он свел счеты с жизнью, спасти его не удалось.

Ранее в Екатеринбурге арестовали мужчину, обвиненного в убийстве младенца.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27697861_rnd_1",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Вилка — орудие дьявола: 8 привычных вещей с захватывающей историей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+