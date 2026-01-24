Москвичка призналась в убийстве малолетнего сына

В Москве расследуют гибель пятилетнего мальчика, тело которого нашли в квартире жилого дома на Братеевской улице. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

По предварительной информации, на теле ребенка нашли признаки механической асфиксии, характерные для утопления в воде. Сама мать ребенка призналась, что именно она душила сына. Первым делом 45-летнюю женщину планируют направить на психолого-психиатрическую экспертизу.

По данному инциденту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

До этого в Усть-Илимске возбудили уголовное дело об убийстве двух малолетних детей, в совершении преступления подозревается их отец, мужчина свел счеты с жизнью. В квартире дома на проспекте Карла Маркса были обнаружены тела детей 6 и 8 лет с признаками насильственной смерти. По данным следствия, подозреваемым в совершении преступления оказался их 33-летний отец, после совершения преступления он свел счеты с жизнью, спасти его не удалось.

Ранее в Екатеринбурге арестовали мужчину, обвиненного в убийстве младенца.