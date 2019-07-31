Германия обозначила позицию по поводу выплаты репараций Польше

Глава МИД Германии Хайко Маас сообщил, что ФРГ обозначила свою позицию по поводу выплаты военных репараций Польше. Об этом передает РИА «Новости».

Такое заявление Маас совершил после встречи с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем.

По словам главы немецкого ведомства, для Германии вопрос репараций является закрытым.

Однако Маас отмечает, что ФРГ ощущает себя обязанной «сохранить память о преступлениях нацистов» даже тогда, когда умрет последний свидетель этого.

Ранее Греция потребовала у Германии €320 млрд репараций.