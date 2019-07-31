Германия обозначила позицию по поводу выплаты репараций Польше
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Глава МИД Германии Хайко Маас сообщил, что ФРГ обозначила свою позицию по поводу выплаты военных репараций Польше. Об этом передает РИА «Новости».
Такое заявление Маас совершил после встречи с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем.
По словам главы немецкого ведомства, для Германии вопрос репараций является закрытым.
Однако Маас отмечает, что ФРГ ощущает себя обязанной «сохранить память о преступлениях нацистов» даже тогда, когда умрет последний свидетель этого.