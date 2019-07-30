«Лгуны и непрофессионалы»: Кличко об офисе Зеленского

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Мэр Киева Виталий Кличко приехал на велосипеде на инаугурацию Владимира Зеленского, 20 мая 2019 года... Мэр Киева Виталий Кличко приехал на велосипеде на инаугурацию Владимира Зеленского, 20 мая 2019 года...
Мэр Киева Виталий Кличко приехал на велосипеде на инаугурацию Владимира Зеленского, 20 мая 2019 года...
Виталий Кличко/Кадр из видео/Facebook.com

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал слова глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрея Богдана, который заявил, что о неэффективности мэра Киева. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кличко упрекнул Богдана в непрофессионализме, а его слова назвал безосновательной ложью.

«Если власть будут представлять такие лживые непрофессионалы, как Андрей Богдан, о каких новых стандартах в политике можно говорить», — заявил Кличко.

Ранее Кличко сравнил Зеленского с Януковичем.