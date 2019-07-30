«Лгуны и непрофессионалы»: Кличко об офисе Зеленского

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал слова глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрея Богдана, который заявил, что о неэффективности мэра Киева. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кличко упрекнул Богдана в непрофессионализме, а его слова назвал безосновательной ложью.

«Если власть будут представлять такие лживые непрофессионалы, как Андрей Богдан, о каких новых стандартах в политике можно говорить», — заявил Кличко.

Ранее Кличко сравнил Зеленского с Януковичем.