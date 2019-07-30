Зеленский уволил Короля Артура
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Украинский лидер оставил без работы Артура Короля, который занимал должность главы Миловской районной государственной администрации Луганской области. Об этом пишет «Strana.ua» со ссылкой на соответствующий документ.
В документе говорится, что Короля уволили, так как закончились полномочия президента Украины.
«Уволить Короля Артура Станиславовича с должности», — уточняется в заявлении.
Стоит отметить, что до этого Король Артур был экс-начальником Луганского погранотряда.
Ранее сообщалось, что Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области.