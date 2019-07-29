Борис Джонсон переедет на Даунинг-стрит вместе со своей девушкой

Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается переехать на Даунинг-Стрит, 10. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Джонсона.

Уточняется, что в новое место политик переедет в резиденцию главы правительства вместе со своей девушкой Кэрри Симондс.

Представители нового премьера уточнили, что сегодня, 29 июля, он должен переехать на Даунинг-Стрит вместе со своей спутницей.

Отмечается, что с момента вступления в должность Джонсон не ночевал в резиденции, а возвращался к себе домой.

Ранее сообщалось, что кот британских премьеров может стать первой жертвой Джонсона.