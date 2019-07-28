В ЦИК Украины приготовились к массовым увольнениям после выборов в Раду

Глава украинского ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что готова к изменению состава комиссии после последних парламентских выборов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, она пришла к такой мысли после того, как увидела политические процессы, которые происходят в стране.

Слипачук не исключила вероятности того, что вскоре состав ЦИК может полностью смениться.

Ранее был назван срок первого заседания Рады нового созыва.

Согласно полученным результатам по итогам подсчета 100% голосов, в Раду прошли пять партий. В их числе: «Голос» во главе с музыкантом Святославом Вакарчуком (5,82%), партия бывшего главы государства Петра Порошенко «Европейская солидарность» с показателем 8,10%, «Батькивщина» экс-премьера Украины Юлии Тимошенко (8,18%), а также партия действующего президента Владимира Зеленского «Слуга народа» (43,16%) и«Оппозиционная платформа - за жизнь» Юрия Бойко (13,05%).