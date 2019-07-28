Жители Батуми вышли на улицы с требованием наладить отношения с Россией
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В центре Батуми проходит митинг, участники которого выступают за налаживание отношений с Россией, передает РИА «Новости».
Митингующие потребовали от властей страны отказаться от участия в военных блоках, а также прекратить придерживаться воинственной риторики в отношении России.
Они также заявили о необходимости вернуть отношения стран на докризисный уровень.
Ранее президент России Владимир Путин призвал не вводить санкции против Грузии «из уважения к грузинскому народу».
Оскорбления в свой адрес он назвал «производными от политики» Тбилиси, основанной на стремлении подорвать отношения с Москвой.