Жители Батуми вышли на улицы с требованием наладить отношения с Россией

В центре Батуми проходит митинг, участники которого выступают за налаживание отношений с Россией, передает РИА «Новости».

Митингующие потребовали от властей страны отказаться от участия в военных блоках, а также прекратить придерживаться воинственной риторики в отношении России.

Они также заявили о необходимости вернуть отношения стран на докризисный уровень.

Ранее президент России Владимир Путин призвал не вводить санкции против Грузии «из уважения к грузинскому народу».

Оскорбления в свой адрес он назвал «производными от политики» Тбилиси, основанной на стремлении подорвать отношения с Москвой.