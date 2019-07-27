Макрон назвал место и дату встречи с Путиным

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Французский президент Эммануэль Макрон назвал место и дату встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал BFM.

По его словам, он готов будет принять главу российского государства 19 августа.

Он уточнил, что встречу планируется провести в форте Брегансон.

Ранее Путин обсудил с Макроном будущие контакты.

Причем президент России пригласил коллегу на торжества по случаю 75-летия Победы в ВОВ, которые пройдут в мае следующего года.