Макрон назвал место и дату встречи с Путиным
Французский президент Эммануэль Макрон назвал место и дату встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал BFM.
По его словам, он готов будет принять главу российского государства 19 августа.
Он уточнил, что встречу планируется провести в форте Брегансон.
Ранее Путин обсудил с Макроном будущие контакты.
Причем президент России пригласил коллегу на торжества по случаю 75-летия Победы в ВОВ, которые пройдут в мае следующего года.