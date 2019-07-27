Путин признался, зачем погружается под воду и поднимается в небо

Российский лидер Владимир Путин рассказал, что хочет понять россиян, чей труд связан с подводными погружениями и полетами в небо, передает РИА «Новости».

Путин пояснил, что тысячи россиян работают и в воздухе, и под водой, и под землей.

Он отметил, что не смог бы понять цену такого труда, если бы не попробовал это сам.

«На земле много проблем. Чтобы их было поменьше, приходится и на высоту подниматься, и под воду опускаться», — добавил он.

Также Владимир Путин поделился своими впечатлениями от погружения в батискафе к обломкам подлодки в Финском заливе.