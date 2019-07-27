Экс-министру обороны Грузии предъявили обвинение

Экс-главе минобороны Грузии Ираклию Окруашвили официально предъявили обвинение, передает «Sputnik Грузия».

Окруашвили обвиняется в организации, руководстве и участии в насильственных действиях во время беспорядков на акции протеста в Тбилиси 20-21 июня.

В случае подтверждения вины, Окруашвили грозит лишение свободы на срок от шести до девяти лет.

Ранее МВД Грузии арестовало бывшего министра обороны, лидера новой партии «Победившая Грузия» Ираклия Окруашвили.