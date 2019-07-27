Началась подготовка визита Зеленского к Трампу
Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил о начале подготовки визита президента Украины Владимира Зеленского в США, передает «Интерфакс».
«Мы работаем над подготовкой визита президента Зеленского в США», — сказал Волкер.
Подготовка визита ведется после приглашения президента США Дональда Трампа.
Ранее сообщалось, что в ходе телефонного разговора Трамп и Зеленский обсудили способы укрепления отношений между США и Украиной, включая энергетическое и экономическое сотрудничество.