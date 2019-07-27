Началась подготовка визита Зеленского к Трампу

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Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил о начале подготовки визита президента Украины Владимира Зеленского в США, передает «Интерфакс».

«Мы работаем над подготовкой визита президента Зеленского в США», — сказал Волкер.

Подготовка визита ведется после приглашения президента США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что в ходе телефонного разговора Трамп и Зеленский обсудили способы укрепления отношений между США и Украиной, включая энергетическое и экономическое сотрудничество.