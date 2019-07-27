В России отреагировали на слова Трампа о вражде США и РФ

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выступивший за отказ враждовать с Россией, «стоит особняком в своей же администрации». Об этом он написал в твиттере.

По мнению сенатора, такая политика Трампа никак не вяжется с позицией его администрации, которая имеет о России другое мнение.

Пушков считает, что администрация Трампа всегда выбирает наихудшую позицию по российской стороне из всех существующих.

«Парадокс», — подчеркнул Пушков.

Ранее Трамп высказался о вражде США и России.