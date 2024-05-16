«Вайлдберриз» заставили объяснить, как они штрафуют продавцов

Маркетплейс «Вайлдберриз» упростил работу продавцов с платформой по требованию Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу платформы.

«Компания внедрила ряд условий, упрощающих работу продавца с платформой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что маркетплейс ввел фиксацию тарифов на хранение товаров на складе, снизил размер некоторых штрафов, четко описал ответственность продавцов за разные виды нарушений. Так, теперь продавцы могут бессрочно зафиксировать тариф на хранение товаров, а стоимость логистики от склада до пункта выдачи можно будет закрепить на 60 или 90 дней в зависимости от тарифа. Для одежды, обуви, одежды и аксессуаров для детей и некоторых других категорий тариф будет неизменным в течение 90 дней.

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