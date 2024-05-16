Путин высказался о сотрудничестве Москвы и Пекина

Президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в узком составе заявил, что Москва и Пекин наработали солидный багаж практического сотрудничества. Об этом сообщает ТАСС.

Путин напомнил, что в 2023 году товарооборот между двумя странами вырос почти на четверть и достиг $227 млрд, и одной из причин стал подписанный в марте 2023 года План развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.

«В Москве и Пекине наработан, действительно, солидный багаж практического сотрудничества», — отметил российский президент.

До этого РИА Новости сообщало, что президент РФ и председатель КНР перед началом переговоров пообщались друг с другом «на ногах», лидеры двух стран кратко успели обсудить тему сельского хозяйства в Китае.

Путин и Си кратко пообщались в Доме народных собраний в Пекине, где начались переговоры в узком и расширенном составах между РФ и КНР по ряду вопросов.

Ранее часть банков КНР перестали принимать платежи в юанях из России.