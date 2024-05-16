Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин высказался о сотрудничестве Москвы и Пекина

Путин: Москва и Пекин наработали солидный багаж практического сотрудничества

Президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в узком составе заявил, что Москва и Пекин наработали солидный багаж практического сотрудничества. Об этом сообщает ТАСС.

Путин напомнил, что в 2023 году товарооборот между двумя странами вырос почти на четверть и достиг $227 млрд, и одной из причин стал подписанный в марте 2023 года План развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.

«В Москве и Пекине наработан, действительно, солидный багаж практического сотрудничества», — отметил российский президент.

До этого РИА Новости сообщало, что президент РФ и председатель КНР перед началом переговоров пообщались друг с другом «на ногах», лидеры двух стран кратко успели обсудить тему сельского хозяйства в Китае.

Путин и Си кратко пообщались в Доме народных собраний в Пекине, где начались переговоры в узком и расширенном составах между РФ и КНР по ряду вопросов.

Ранее часть банков КНР перестали принимать платежи в юанях из России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами