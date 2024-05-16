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В Крыму назвали цель внешней политики США

Постпред Крыма Мурадов: уничтожение украинцев стало целью внешней политики США

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Главной целью внешней политики Соединенных Штатов является уничтожение украинского народа, именно эту цель продемонстрировал недавний визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев. Об этом в беседе с РИА Новости заявил постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

«Визит американского госсекретаря Блинкена в Киев продемонстрировал, что целью американской политики в отношении Украины является… уничтожение украинцев как одной из ветвей русского народа», — подчеркнул он.

Он добавил, что также США ставят себе целью нанесение стратегического поражения России и максимального ущерба.

При этом, как отметил Мурадов, сами аналитики и эксперты в США считают, что народ Украины неизбежно вернется в «русскую цивилизационную семью». Такая перспектива, по оценке постпреда, является неудовлетворительной для Запада, поскольку Россия окончательно сможет таким образом вернуть себе статус великой державы, а международно-политический процесс движения мира к многополярности и окончание гегемонии западных стран ускорится.

До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что главной темой беседы с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Киеве стала ситуация в Харьковской области и на подконтрольной Украине части Донбасса. Он добавил, что также обсудил с Блинкеном объем военной помощи и скорость поставки техники и вооружения.

Ранее в МИД Украины прокомментировали соглашение о безопасности с США.

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