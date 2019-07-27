Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высказался об отношениях российской и американской сторон. Об этом сообщает РИА «Новости»ТАСС.

По словам Трампа, у двух стран нет причин враждовать друг с другом. Об этом он сказал, осуждая действия позиционной Демократической партии США, которая выступала за раздувание утверждений об угрозе со стороны России. Трамп назвал эти действия «плохими».

«Нет причин для того, чтобы мы не ладили с Россией», — подчеркнул Трамп.

Он также отметил, что нет причин ссориться и с другими странами.

Ранее в России понадеялись на победу в США «здравых сил».