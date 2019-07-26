Spiegel обозвал Джонсона светловолосым бульдозером

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Новый британский премьер Борис Джонсон делает ставку на конфронтацию: его кабинет полон сторонников жесткой линии по Brexit, угроз в адрес Брюсселя и выпадов против оппозиции. Spiegel задается вопросом, что собирается делать премьер-министр Соединенного Королевства.

Как отмечается, в прошлом было принято привлекать к управлению страной и критиков, однако Джонсон избавился от всех противников в правительстве — 11 человек уволил, шесть ушли добровольно. Среди них оказались проевропейские политики или те, кто поддерживал противника Джонсона в борьбе за кресло премьера Джереми Ханта. Сам Хант ушел в отставку, когда новый премьер захотел сделать из него не главу МИДа, а главу военного ведомства.

Журнал сравнивает пришедших к власти политиков с диверсионно-разведывательной группой Brexit – еще до референдума в 2016 году они участвовали в кампании «Vote Leave» за выход из Евросоюза. На первый взгляд намерения Джонсона очевидны: он стремится излучать как можно больше решимости любой ценой покинуть Евросоюз до 31 октября. Его цель заключается в том, чтобы ЕС вернулся за стол переговоров и пошел на уступки. При этом он может угрожать «жестким» Brexit, но идет на риск, поскольку его угрозы могут счесть блефом. В настоящий момент ясно, что британцам предстоят дальнейшие недели и месяцы хаоса.