В ЕС пожаловались на ужасный имидж Украины

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Посол ЕС на Украине Хью Мингарелли заявил, что у страны сложился ужасный имидж в мире. Об этом он рассказал в интервью «Европейской правде».

По его словам, чтобы улучшить впечатление о стране, украинцы должны сами прекратить ассоциировать свою страну с негативными вещами, например, с коррупцией.

Также дипломат сказал, что для новой украинской власти должны стать приоритетными: земельная реформа, продолжение децентрализации, рынок энергетики и реформа правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что Россия заключит с Украиной краткосрочную сделку по газу.