В ЕС пожаловались на ужасный имидж Украины
Посол ЕС на Украине Хью Мингарелли заявил, что у страны сложился ужасный имидж в мире. Об этом он рассказал в интервью «Европейской правде».
По его словам, чтобы улучшить впечатление о стране, украинцы должны сами прекратить ассоциировать свою страну с негативными вещами, например, с коррупцией.
Также дипломат сказал, что для новой украинской власти должны стать приоритетными: земельная реформа, продолжение децентрализации, рынок энергетики и реформа правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что Россия заключит с Украиной краткосрочную сделку по газу.