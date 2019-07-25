Раскрыты темы переговоров Зеленского и Трампа

Белый дом назвал темы переговоров президентов США и Украины, передает РИА «Новости».

Сообщается, что Трамп и Зеленский обсудили способы укрепления отношений между США и Украиной, включая энергетическое и экономическое сотрудничество.

По данным Белого Дома, это Трамп позвонил Зеленскому.

«Оба лидера также заявили, что они с нетерпением ждут возможности встретиться», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Трамп поздравил Зеленского с победой партии «Слуга народа» на прошедших выборах.