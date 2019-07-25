На Украине члены избирательной комиссии отравились оливье и не смогли посчитать голоса
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В Закарпатской области представители окружной избирательной комиссии № 70 отравились салатом оливье, в связи с чем долго не мог завершиться подсчет голосов, сообщает «112 Украина».
Отравились не только сотрудники ИК. Пострадали по крайней мере 10 членов, а также 2 сотрудника полиции, представитель ГосЧС и один наблюдатель.
За помощью обратились 6 человек. Они рассказали, что еду заказали в местном ресторане.
Отмечается, что четверо человек находятся в больнице.
Ранее сообщалось, что партия Зеленского в три раза обгоняет конкурентов по итогам подсчета 50% голосов.