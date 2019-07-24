СМИ обвинили Мюллера в слабости

Выступление бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера, участвовавшего в расследовании «российского дела», во время слушаний в конгрессе подвергли критике. Об этом передает Fox Business.

По словам ведущего телеканала Стюарта Варни, Мюллер проявил слабость. По его мнению, он давал ответы, используя только «да» или «нет».

Как отмечает Варни, экс-спецпрокурор не отвечал на вопросы «остро» и «резко», как на предыдущих слушаниях.

Ранее Мюллер заявил, что Россия «широко и систематически» вмешивалась в президентские выборы в США.