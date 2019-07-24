Россия отреагировала на арест КНДР российского судна
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Росрыболовство считает неправомерным арест властями КНДР судна, в котором находились российские рыбаки. Об этом информирует ТАССТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В Росрыболовстве объяснили ошибочность решения северокорейских властей тем, что проход через исключительную экономическую зону разрешен согласно международному праву.
По полученным сведениям от системы мониторинга ведомства, судно проплыло в отдалении от берега.
В Росрыболовстве уточнили, что корабль прошел вне территориальных вод КНДР.
Ранее стала известна причина ареста российского судна северокорейскими властями.