Тереза Мэй поздравила Бориса Джонсона с победой на выборах

Уходящий британский премьер Тереза Мэй поздравила будущего премьер-министра Бориса Джонсона с тем, что он победил на выборах и вскоре займет ее кресло. Об этом она написала в фейсбуке.

Как отмечается, Мэй поздравила Джонсона и предложила ему работать вместе по Brexit. Также премьер попросила помочь ей не пропускать лидера британской оппозиции Джереми Корбина к работе в правительстве.

«Нам нужно работать вместе... и удержать Корбина от правительства», — написала Мэй.

Она подчеркнула, что Джонсон получит ее полную поддержку после вступления на пост премьера.

Ранее стало известно, что новым премьер-министром Британии назначат Бориса Джонсона.