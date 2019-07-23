Эксперт: Памфилова объяснила, что язык шантажа с ЦИК неуместен

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов прокомментировал итоги встречи председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой с незарегистрированными на выборах в Мосгордуму кандидатами.

«Сомневаюсь, что это изменит отношение незарегистрированных кандидатов в отклонению их заявок ЦИКом. Потому что тот, кто хотел изначально честно побороться за симпатии избирателей на выборах в городской парламент, тот проводил свои кампании без нарушений.

Основную же массу незарегистрированных кандидатов составляет вот эта группа товарищей, которые сознательно пошли на провокацию - умышленно собирали подписи жителей других областей и так далее. То есть специально придумали такую «фишку» - вроде бы подписи есть, но они заведомо некачественные.

И независимо от того, какой будет исход, они все равно ловят «хайп» — ради которого ими все и затевалось, собственно. Либо их регистрируют по подписям умерших людей и они высмеивают организаторов выборов и вообще избирательную систему. Либо — как и произошло — всех из себя оппозиционных кандидатов власти не регистрируют потому, что якобы просто этого не хотят.

И вообще, тот, кто чувствует за собой правоту - подает жалобу в Комиссию ЦИК, или в суды, в конце концов. Почему же незарегистрированные кандидаты этого не делают? Вместо этого мы слышим язык ультиматумов: «если вы нас не допустите до выборов — мы будем устраивать пикеты и митинги» около здания ЦИК.

А при этом, зарегистрировать кандидатов, допустивших такие нарушения — это значит пойти на прямое нарушение закона. И вот сегодня Памфилова в своей терпеливой, профессорской манере, им все это объяснила — что язык шантажа тут неприемлем», - заявил Мартынов.