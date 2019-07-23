Джонсон сменит Терезу Мэй
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Правящий комитет Консервативной партии Британии объявил о том, что теперь ее главой станет Борис Джонсон, сообщает ТАСС.
Пост премьер-министра также перейдет к нему от Терезы Мэй.
По имеющейся информации, в финальной схватке Джонсон набрал 92 153 голоса, тогда как его соперник, нынешний глава МИДа Джереми Хант в два раза меньше - 46 656 голосов.
Действующий премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поздравила победителя на своей странице в фейсбуке:
Ранее сообщалось, что Борис Джонсон планирует уволить главу МИД Британии.